Mulher é morta a tiros enquanto voltava para casa em Manaus

Notícias Policiais – Tcheny Fernandes Gomes, 35 anos, foi assassinada a tiros na tarde desta segunda-feira (22), quando seguia para casa no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Segundo informações preliminares, o crime foi cometido em emboscada: um homem aguardava a chegada da vítima e abriu fogo assim que ela se aproximou.

Conforme a Polícia Civil, o ataque ocorreu na rua São Pedro, comunidade São Pedro. Tcheny foi surpreendida pelo atirador, que efetuou ao menos 17 disparos antes de fugir. Um vizinho prestou socorro imediato e levou a vítima, de carro, até a UPA Campos Salles. Apesar do atendimento emergencial, ela não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) conduz as investigações para identificar a autoria e esclarecer a dinâmica completa do caso. Até o momento, não há confirmação de prisões, e a motivação segue desconhecida. Equipes devem analisar imagens de câmeras na área, ouvir testemunhas e levantar eventuais trajetos de fuga utilizados pelo suspeito.

A Polícia Civil reforça o apelo para que qualquer informação que possa auxiliar na elucidação do crime seja comunicada às autoridades. Dados como movimentação suspeita, placas de veículos ou detalhes sobre a rota do atirador podem contribuir para o avanço das diligências.

A morte de Tcheny aumenta a sensação de insegurança entre moradores do Tarumã, que relatam preocupação com crimes praticados em vias de acesso ao bairro. A DEHS deve atualizar o andamento das apurações à medida que novas evidências forem reunidas.