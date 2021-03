Mulher é presa acusada de prostituir filha de 8 anos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu, na última sexta-feira (26/3), uma mulher acusada de prostituir a própria filha, de 8 anos, em troca de dinheiro e drogas.

O caso ocorreu na cidade de Blumenau. Segundo a polícia, um idoso de 69 anos estuprou a criança e foi preso no dia 19 de março. Além da garota de 8 anos, a mãe tem outros dois filhos, que foram colocados sob tutela do Ministério Público.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o portal NSC Total, as investigações tiveram início no dia 17 de março, quando a delegada Juliana Cíntia de Souza Tridapalli, da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI), recebeu um vídeo que mostrava o homem estuprando a criança.

Por meio das imagens, os investigadores identificaram o estuprador, a criança e a mãe. No celular do autor, foram encontradas fotos das partes íntimas da menor de idade e vídeos do crime.

Segundo a delegada, o criminoso comprava drogas e dava dinheiro para a mãe da criança, que a oferecia como retribuição. A mulher foi indicada como coautora do crime de estupro. Ela está presa na Penitenciária de Itajaí.

Continua depois da Publicidade

*Fonte: Metrópoles