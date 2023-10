Uma mulher atropelou ao menos quatro pessoas no estacionamento de um salão de beleza, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O fato ocorreu durante uma briga por uma vaga de carro, na última quarta-feira (11).

A mulher que teria causado o acidente estava com uma criança no banco do passageiro e foi presa por tentativa de homicídio. Ao menos três pessoas ficaram feridas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo relatos de funcionários do local, a mulher teria parado o carro, modelo Hyundai HB20, no local mesmo sem ser cliente. Eles teriam, então, estacionado um carro em frente ao dela na garagem, impedindo que ela retirasse seu veículo.

O carro da motorista foi cercado por pessoas irritadas com a atitude dela. Minutos depois, por volta das 19h19, quando não havia mais automóvel estacionado na rua impedindo sua saída, ela dá marcha à ré no veículo e atropela ao menos cinco vítimas.

Na sequência, a mulher acelera o carro para frente, fazendo o carro colidir com outros dois veículos que estavam estacionados. A ação foi registrada por uma câmera de segurança do estabelecimento e compartilhada pelo tenente Dacal, da reserva da Polícia Militar, em seu perfil no Instagram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. A acusada passaria por audiência de custódia nesta quinta-feira (12).

Assista o momento da colisão:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mulher é presa após atropelar cinco por vaga de carro; assista pic.twitter.com/axZNVl2UvW — AM POST (@portalampost) October 12, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST