Mulher é presa após sequestrar recém-nascido

Uma mulher foi presa no Rio de Janeiro após sequestrar um recém-nascido dentro de uma maternidade pública. O bebê foi encontrado horas depois por policiais militares e devolvido à família. As informações são do SBT.

A volta de Ravi para o hospital, um dia após o nascimento, foi muito festejada. “É uma emoção triplicada, sabe, é uma emoção, assim, que não tem explicação”, afirma Matheus Cunha Maranhão, pai do bebê.

O sequestro aconteceu em uma maternidade municipal, no centro do Rio. O circuito de segurança registrou a criminosa dentro da unidade, na madrugada desta 4ª feira (1°.nov), circulando com três bolsas no andar onde Ravi estava.

Por meio de uma denúncia anônima, PMs encontraram a mulher com o bebê no Morro do Borel, zona norte da cidade. Cauane Malaquias da Costa, de 19 anos, foi presa em flagrante.

Em depoimento, Cauane contou que foi visitar uma colega na maternidade e que, quando viu Ravi passando, se interessou pelo bebê. Ela foi para casa e retornou à unidade de saúde à noite. A sequestradora esperou por mais de quatro horas, até que a mãe e a avó do menino dormissem, para levá-lo do hospital.

“Consta realmente o nome dela no registro de entrada. E, com base nisso, ela saiu, não devolveu a etiqueta. Ao retornar, à noite, ela colocou a etiqueta, aproveitou e entrou normalmente”, afirma o delegado Mário Andrade.

Segundo a polícia, Cauane sequestrou o bebê porque inventou para um namorado que estava grávida.

Patrícia Cunha Maranhão, avó do bebê, pediu providências: “num prazo de quinze minutinhos de cochilo, quando nós despertamos pra ele mamar, ele já não tava mais no bercinho. (emenda) tomem providência pra trazer mais segurança porque a maternidade é um lugar onde você acredita que você tá seguro”.

A direção da maternidade disse que vai rever os protocolos de segurança.

*Redação AM POST