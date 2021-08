Mulher é presa após tentar entrar em delegacia com drogas no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

No município de Itapiranga (distante 227 quilômetros de Manaus), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) prendeu, em flagrante, nesta terça-feira (03/08), por volta das 10h, uma mulher, de 28 anos, após ela tentar transportar substâncias entorpecentes para dentro da carceragem da unidade policial.

De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª DIP, a ação contou com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Durante revista pessoal, as equipes encontraram com a mulher, várias trouxinhas de maconha tipo do tipo skunk e dinheiro em espécie.

“Na ocasião, ela veio à DIP e solicitou uma visita ao seu companheiro, que está preso no local. Em seguida, recebemos denúncias que relatavam que ela estava em posse de drogas. Diante disso, pedi que a PMAM disponibilizasse uma policial do sexo feminino para realizar a revista nela, momento em que a droga foi localizada”, detalhou o delegado.

A infratora foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ela permanecerá custodiada na carceragem da 38ª DIP, em uma cela separada dos demais detentos. O processo foi encaminhado ao Poder Judiciário.