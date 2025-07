Mulher é presa com 12,5 kg de drogas em barco no Amazonas

Notícias Policiais – Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite deste domingo (20/7), após ser flagrada transportando 12,5 quilos de entorpecentes escondidos dentro de uma mala, em uma embarcação que navegava nas proximidades de Coari, no interior do Amazonas.

A prisão aconteceu por volta das 23h, quando equipes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) abordaram o barco FB Samaúma, que seguia do município de Tabatinga — distante 1.108 quilômetros de Manaus — com destino à capital. Durante a vistoria de rotina, os policiais contaram com o apoio da cadela farejadora Havana, especializada na detecção de narcóticos.

O animal sinalizou positivamente para uma das bagagens, e ao abrir a mala, os agentes encontraram uma grande quantidade de substância suspeita. A droga passou por teste pericial, conduzido por especialistas do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), que confirmaram se tratar de pasta base de cocaína. Ao todo, os 12,5 kg da substância foram avaliados em aproximadamente R$ 627 mil.

A mulher responsável pela bagagem foi presa em flagrante e levada, junto com a droga apreendida, à delegacia da Base Fluvial Arpão, instalada para combate ao tráfico de drogas e crimes ambientais na região.

A operação integra os esforços das forças de segurança para impedir o tráfico interestadual de drogas pelo rio Solimões, rota frequentemente utilizada por organizações criminosas para o escoamento de entorpecentes.