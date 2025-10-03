A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Mulher é presa com 13 kg de maconha ao tentar embarcar de Manaus para Guarulhos

Inspeção de rotina no Aeroporto Eduardo Gomes localizou 13 kg de maconha em mala despachada.

Por Beatriz Silveira

03/10/2025 às 19:40

Ver resumo

Notícias Policiais –  Uma mulher foi presa em flagrante nesta sexta-feira (3) ao tentar embarcar, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, levando 13 quilos de maconha dentro da mala. O destino da passageira era Guarulhos (SP).

PUBLICIDADE

A ocorrência teve início durante inspeção de rotina no setor de bagagens. No procedimento de verificação, agentes identificaram uma mala despachada pela passageira que continha pacotes da substância entorpecente. Diante da constatação, a bagagem foi apreendida e, na sequência, a mulher foi localizada e abordada no terminal. Além da droga, o celular da passageira também foi apreendido para auxiliar no esclarecimento dos fatos.

Leia também: Vereador Rosinaldo Bual é o único alvo da Operação Face Oculta que investiga esquema de “rachadinha” na CMM

PUBLICIDADE

Após o flagrante, a mulher foi conduzida à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, onde permanecerá à disposição da Justiça. O caso seguirá o trâmite legal cabível.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Carlos Bolsonaro aciona a polícia após protesto do MTST em frente à sua casa no Rio

O vereador, que atualmente intensifica articulações políticas para disputar uma vaga no Senado por Santa Catarina em 2026, avalia deixar o RJ.

há 57 segundos

Pará

Governo do Pará recorre ao STF contra decisão que mantém número atual de deputados federais até 2026

Segundo o Estado, o veto poderia ter sido apreciado até 4 de outubro de 2025, um ano antes do pleito marcado para 4 de outubro de 2026.

há 21 minutos

Amazonas

’A Marina vai encarar a Maria’, Professora Maria do Carmo diz que falta determinação dos políticos atuais para resolver a questão da BR-319

Maria do Carmo afirma que rodovia só é lembrada em período eleitoral e garante que vai encarar o desafio da obra.

há 32 minutos

Mundo

Sob pressão do ultimato de Trump, Hamas decide liberar todos os reféns israelenses

A resposta do Hamas foi enviada ao plano de 20 pontos apresentado por Donald Trump, que havia dado prazo até domingo.

há 37 minutos

Mundo

Influencer transmite a própria morte em live durante escalada das mais difíceis do mundo

Mãe presta homenagem e autoridades ainda apuram as causas.

há 38 minutos