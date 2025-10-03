Mulher é presa com 13 kg de maconha ao tentar embarcar de Manaus para Guarulhos

Notícias Policiais – Uma mulher foi presa em flagrante nesta sexta-feira (3) ao tentar embarcar, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, levando 13 quilos de maconha dentro da mala. O destino da passageira era Guarulhos (SP).

A ocorrência teve início durante inspeção de rotina no setor de bagagens. No procedimento de verificação, agentes identificaram uma mala despachada pela passageira que continha pacotes da substância entorpecente. Diante da constatação, a bagagem foi apreendida e, na sequência, a mulher foi localizada e abordada no terminal. Além da droga, o celular da passageira também foi apreendido para auxiliar no esclarecimento dos fatos.

Após o flagrante, a mulher foi conduzida à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, onde permanecerá à disposição da Justiça. O caso seguirá o trâmite legal cabível.