Mulher é presa com 14 quilos de maconha dentro de embarcação no AM

Redação AM POST

Uma mulher de 26 anos foi presa, na noite deste domingo (20/12), após ser pega transportando cerca de 14 quilos de maconha em uma embarcação em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O flagrante foi registrado por policiais da Base Fluvial Arpão durante fiscalizações aos barcos que navegam pelo rio Solimões.

Continua depois da Publicidade

A apreensão representa um prejuízo de, aproximadamente, R$ 140 mil ao crime organizado. A abordagem aconteceu por volta das 20h50 na embarcação L/M G.D, que vinha do município de Japurá (a 744 quilômetros da capital), com destino a Manaus. As drogas estavam distribuídas em 13 tabletes, armazenados em uma mala.

Assim que o material foi localizado, a jovem assumiu ser a dona do ilícito. Ela foi conduzida ao cartório da Base Arpão para o registro do flagrante. Ela vai responder pelo crime de tráfico de drogas.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Continua depois da Publicidade

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça.

Denúncias podem ser feitas ao 181, o disque-denúncia da SSP. O serviço é gratuito e disponível para todo o estado.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa