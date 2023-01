Mulher é presa com drogas após ser assaltada e chamar a polícia

Um assalto teve um desfecho inusitado em Campo Mourão (PR), nesta quarta-feira (18), quando uma mulher de 32 anos, que teve o carro roubado, acabou sendo presa pela polícia. Acontece que ela transportava 710 quilos de maconha no veículo alugado e, após acionar as autoridades para recuperar o carro assaltado, teve as drogas flagradas e foi detida.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM) repassadas ao portal G1, a mulher foi parada pelos criminosos que estavam em outro automóvel na BR-487. Eles a forçaram a deixar o carro e escaparam do local com ele.

Continua depois da Publicidade

Fonte: Pleno.News