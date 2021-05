Mulher é presa com drogas e R$ 22 mil escondidos no guarda-roupas em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Três armas de fogo, porções de drogas e R$ 22 mil em espécie foram apreendidos durante a ação “Pronta Resposta”, realizada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), na tarde desta quarta-feira (12/05), no bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul, e Petrópolis, na zona sul de Manaus. Uma mulher de 24 anos foi presa e vai responder pelo crime de tráfico de drogas.

Continua depois da Publicidade

A prisão ocorreu após denúncia anônima ao site da Secretaria de Segurança, no www.ssp.am.gov.br. A equipe policial chegou até uma residência indicada na denúncia, na avenida Professor Nilton Lins, onde a mulher disse que estava guardando entorpecentes para um traficante que estaria ameaçando o irmão dela.

A jovem indicou que a droga estava escondida em cima do guarda-roupa e que tinha na casa o valor de R$ 22 mil. Ao ser questionada sobre o paradeiro do traficante, ela disse que o suspeito estaria perto do “campo do Suplazão”, no bairro Petrópolis, zona sul.

As equipes policiais foram ao local e encontraram, debaixo de uma das casas, uma bolsa com três armas de fogo, sendo duas de calibre 38 e uma de calibre 32. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Continua depois da Publicidade

Denúncias – Com a ação “Pronta Resposta”, o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, amplia a verificação de denúncias feitas pela população aos serviços do órgão pelo telefone 181 ou pelo site da SSP, no www.ssp.am.gov.br.

O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana, em todo o estado. As ligações são gratuitas e sigilosas.

Continua depois da Publicidade

Outra forma de repassar informações é através do site da SSP, no www.ssp.am.gov.br. No serviço de mensagem, o cidadão deve relatar o nome da rua, bairro e número do local onde ocorreu o crime. Se possível, fornecendo nome ou apelido de pessoas suspeitas de atividades criminosas. Pode ainda adicionar fotografias e vídeos na denúncia, que também é sigilosa.

Para acionamentos emergenciais da polícia, a população deve ligar para o 190.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa