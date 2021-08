Mulher é presa com submetralhadora e rifle no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

Uma ação dos policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), após denúncia, resultou na prisão de uma mulher de 25 anos em posse de armas de fogo, munições e drogas, na madrugada desta sexta-feira (13/08), em um ramal na zona rural de Manacapuru (a 68 quilômetros da capital).

Continua depois da Publicidade

As guarnições nas viaturas Rocam 2004 e 9841 receberam denúncia via Whatsapp Rocam (99280-7574), por volta das 5h, informando sobre possível esconderijo de armas de fogo ilegais, em posse de um indivíduo no ramal do Tumbira, no Km 44 da rodovia AM-352. Na chegada dos militares ao local, um homem fugiu para uma área de mata e não foi localizado. Uma mulher, identificada como esposa do suspeito e também apontada na denúncia, permaneceu no local e foi detida.

Em buscas na residência, foram encontradas armas de fogo de diferentes calibres e munições, além de entorpecentes. Os armamentos apreendidos foram um revólver calibre .38, marca Taurus e numeração PF408142; uma espingarda calibre .20 sem marca e numeração S122882; uma submetralhadora calibre .09 de fabricação artesanal, com carregador; um rifle calibre .22 com marca e numeração não identificados; e uma arma de fogo de fabricação caseira tipo espingarda, calibre .36, sem marca e numeração.

Também foram apreendidas 71 munições de diferentes calibres, além de duas porções médias de maconha e cocaína, e quatro aparelhos celulares.

Continua depois da Publicidade

A suspeita foi encaminhada, juntamente com o material ilegal apreendido, para a delegacia de Manacapuru. Ela já possuía passagem criminal por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de arma de fogo.

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.