Mulher é presa em Manaquiri após esfaquear companheiro durante briga

Notícias Policiais – Uma mulher de 47 anos foi presa em flagrante no último domingo (24), em Manaquiri (a 60 km de Manaus), suspeita de tentar matar o companheiro, de 23 anos, durante uma discussão. O crime ocorreu no bairro Novo e a prisão foi realizada por equipes da 33ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

A polícia foi acionada por volta das 21h, após o hospital do município informar a entrada de um homem ferido por arma branca. Segundo o delegado Caio Bruno, a vítima relatou que o golpe foi desferido pela própria companheira, atingindo sua região dorsal.

Em depoimento, a mulher disse que a briga começou quando flagrou o companheiro conversando com outras mulheres pelo celular. A discussão teria se agravado quando o homem puxou seu cabelo, momento em que ela reagiu com a faca.

“Devido à gravidade do ferimento, a vítima precisou ser transferida para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, em Manaus, onde recebeu atendimento especializado”, explicou o delegado.

A suspeita foi localizada ainda na noite de domingo e conduzida à delegacia. Ela foi autuada por tentativa de homicídio e ficará à disposição da Justiça após a audiência de custódia.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias do crime.