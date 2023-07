Mulher é presa por aplicar golpe da casa própria em Manaus

Uma mulher, identificada como Washingtiane Alves Serrudo Rodrigues, 44, foi presa nesta segunda-feira (17), por estelionato envolvendo venda de casas populares do Governo. A prisão ocorreu no bairro Lago Azul, zona norte da capital amazonense.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), a mulher tem suposto envolvimento com um autor de outro estelionato envolvendo vendas de carros adulterados, que está sendo investigado pela unidade especializada. Com base nisso, foi possível chegar à sua localização e levá-la à delegacia para ser ouvida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Verificamos que em seu nome constam vários Boletins de Ocorrências (BOs) a respeito de vendas de casas populares do Governo. Ela cobrava uma entrada no valor de R$ 3 mil antes de fazer a entrega das residências às vítimas. Uma das vítimas transferiu R$ 60 mil para a autora por achar que estava sendo contemplada com a casa própria”, disse.

Ainda conforme o titular, ela tentava ludibriar as pessoas com os imóveis, dizendo que tinha conhecidos em um órgão público estadual e uma agência bancária, que facilitaria a obtenção dos imóveis.

“A partir de agora, a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) dará prosseguimento às investigações em torno deste delito”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Washingtiane vem sendo denunciada por venda das casas populares do governo desde 2012. Em 2016, ela foi presa pelo mesmo golpe, com as mesmas justificativas. Na época, ela chegou a faturar cerca de R$ 200 mil se beneficiando da prática criminosa.

Redação AM POST