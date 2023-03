Mulher é presa por assaltar motorista de aplicativo em Manaus

Redação AM POST

Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, na sexta-feira (24/03), mandado de prisão temporária em nome de Rose Carla Martins Aguiar, 43, por roubo majorado praticado contra um motorista de aplicativo. A prisão aconteceu em via pública, no bairro Santo Antônio, zona oeste.

De acordo com o delegado Fabiano Pignata, titular da unidade policial, para efetuar o roubo, a autora teve apoio do seu companheiro e de outro envolvido, ainda não identificado. O fato criminoso ocorreu no dia 10 de junho de 2022, por volta das 4h, no bairro Tarumã, naquela mesma zona.

“A prisão de Rose é desdobramento da prisão do seu companheiro, identificado como Doade Douglas Oliveira dos Santos. Ele foi preso no dia 23 de março deste ano, pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV)”, disse.

Conforme a autoridade policial, na ocasião do crime, a vítima relatou que dois homens e uma mulher ingressaram no veículo, simulando uma corrida de aplicativo, e, no trajeto, o trio anunciou o roubo. Eles subtraíram R$ 300 e o aparelho celular do homem e, posteriormente, o colocaram no porta malas do carro.

“Em depoimento, a vítima descreveu que, enquanto estava no porta mala, os infratores cometeram mais três roubos. Em seguida, eles abandonaram a vítima e o veículo em um ramal, naquele mesmo bairro e zona”, falou.

Procedimentos

Rose Carla responderá por roubo majorado e ficará à disposição do Poder Judiciário.