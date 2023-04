Mulher é presa por esconder companheiro suspeito de assalto em Manaus

Redação AM POST

Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio da Seccional Leste, cumpriu, nesta segunda-feira (10/04), mandados de prisão temporária em nome de Rennyere Gurgel Pereira, 28, e de sua companheira, de 39 anos, pelos crimes de roubo e favorecimento pessoal. As prisões ocorreram na rua Aracaju, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste.

De acordo com o delegado Fabiano Pignata, titular da unidade policial, as investigações constataram que Rennyere e um indivíduo de 20 anos praticaram um roubo no dia 15 de janeiro deste ano, naquele mesmo bairro. Após o crime, a mulher colaborou com a ocultação do paradeiro de Rennyere.

“Na ocasião do delito, as vítimas estavam embarcando em um carro de aplicativo, e foram abordadas por Rennyere e pelo outro suspeito. Eles estavam a bordo de uma motocicleta e, em posse de arma de fogo, anunciaram um roubo. Em ato contínuo, subtraíram os celulares das vítimas e o veículo do motorista de aplicativo”, disse o delegado.

Segundo o delegado, após a ação criminosa, o suspeito de 20 anos se envolveu em um acidente e bateu o carro que havia sido subtraído. O carro foi recuperado pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) na ocasião, devido ao rastreador.

“Em razão do acidente, o indivíduo foi encaminhado para uma unidade hospitalar onde permaneceu internado. Ao tomarmos conhecimento da entrada dele no hospital, nos deslocamos e fizemos a sua oitiva, momento em que ele confessou toda prática criminosa e colaborou com a identificação de Rennyere”, falou.

Ainda conforme o titular, em depoimento, o indivíduo disse que a companheira de Rennyere estaria o escondendo para que a polícia não o localizasse e, consequentemente, ele não fosse preso. O homem, inclusive, já responde pela prática de roubo majorado, ocorrido em Autazes (a 113 quilômetros de Manaus).

“Diante disso, entregamos ao Poder Judiciário um Inquérito Policial (IP) com todas as materialidades coletadas no decorrer das investigações. Então, a Justiça decretou as prisões temporárias de Rennyere e de sua companheira, ocasião em que saímos em diligência e cumprimos as ordens judiciais”, relatou.

O delegado esclareceu, ainda, que o suspeito de 20 anos está respondendo ao processo em liberdade tendo em vista a colaboração dele com os trabalhos investigativos.

Procedimentos

Rennyere irá responder por roubo e a mulher por favorecimento pessoal. Eles ficarão à disposição do Poder Judiciário.