Mulher é presa por furtar celular no Terminal 3 em Manaus

Uma mulher de 35 anos foi detida na sexta-feira (23/10) por policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por furto de celulares no Terminal de Integração 3, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

A ação ocorreu por volta das 19h30, dentro da Operação “Ticuna – Ação Terminal”, que acontece desde o mês de agosto visando combater pequenos furtos e roubos e levar segurança aos usuários do transporte urbano da capital. Segundo os policiais que efetuaram a detenção, a mulher furtava os celulares durante embarque dos usuários do transporte coletivo do referido terminal.

Em revista pessoal, foi encontrado com ela um iPhone e outro aparelho celular de cor prata, que a suposta autora dos furtos informou ser de sua propriedade. Porém, em ligação feita ao contato cadastrado como “Irmão” na agenda do aparelho, a pessoa que atendeu informou que havia também sido vítima de furto no Terminal 3.

Diante dos fatos, a mulher foi detida e conduzida a 6ª Delegacia de Polícia para os trâmites cabíveis.

