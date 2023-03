Mulher é presa por matar homem a facadas em encontro amoroso no Amazonas

Redação AM POST

Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 45ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Urucará (a 261 quilômetros de Manaus), cumpriu, na segunda-feira (27/02), mandado de prisão temporária de uma mulher, N.P.S, 29, pelo homicídio praticado contra um homem, E.A.M, que tinha 49 anos. O crime ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro deste ano, por volta das 3h30, no bairro Aparecida, naquele município.

Conforme o delegado Mauro Canale, titular da 45ª DIP, a vítima morava sozinha e foi encontrada morta em sua casa, com múltiplas facadas pelo corpo, com requintes de crueldade. O ambiente estava revirado e tomado por sangue. No local, foi localizada uma faca de cozinha, bem como um anel, que pertencia a autora.

“Iniciamos as investigações logo após o crime e a partir dos vestígios encontrados no imóvel, conseguimos identificar a suspeita. Constatamos que ela foi ao local para um encontro amoroso com o homem, mediante pagamento, onde consumiu drogas e álcool”, relatou Canale.

De acordo com o titular, em determinado momento, os dois acabaram se desentendendo, e a autora planejou a morte dele.

“Em depoimento, ela contou os detalhes do ato e do momento em que desferiu o primeiro golpe na região do pescoço”, contou.

A autoridade policial informou que foram várias facadas pelo corpo, e a vítima não teve possibilidade de defesa. A suspeita foi detida naquele mesmo dia, no momento em que buscava atendimento em um hospital, após ter se auto lesionado.

Procedimentos

Ela teve a prisão temporária convertida em preventiva pela Justiça, e ficará custodiada na carceragem da delegacia, à disposição do Poder Judiciário.