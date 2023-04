Mulher é presa suspeita de espancar e matar filho de 5 anos

Polícia Militar prendeu, nesta sexta-feira (7), uma mulher suspeita de espancar e matar o filho de 5 anos. O crime aconteceu na cidade de Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com a PM, o pequeno Isaac Anthony Alves Vital de Souza foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Menck apresentando lesões na cabeça e nos braços. Além disso, a criança tinha um dente quebrado. O menino morreu na UPA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mãe do menino, de 35 anos, afirmou que o garoto caiu da escada na quinta-feira (6) e negou que tenha agredido o filho. Os profissionais de saúde que atenderam Isaac denunciaram o caso para a Polícia.

O Conselho Tutelar também foi acionado e informou que a mãe já teve outros episódios de agressão. Ela tem sete filhos com idades entre 1 e 16 anos.

O pai de Isaac foi chamado para depor, ele não vivia com a criança e disse que desde dezembro do ano passado tentava reverter a guarda compartilhada da criança. O garoto e a irmã, de 7 anos, ficavam 15 dias com o pai e 15 com a mãe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foi o pai que, em 21 de dezembro, registrou um boletim de ocorrência contra a ex, ele a acusa de tentar perfurar a barriga de Isaac com um garfo e ameaçado esfaqueá-lo. De acordo com a ocorrência, a mulher tem histórico de dependência de drogas e álcool.

– Eu tentei de todas as formas, mas não tem jeito, a Justiça é falha. A Justiça não colaborou comigo – lamentou o pai em entrevista à Record TV.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A decisão judicial, dada em 28 de dezembro, negou o pedido de modificação de guarda e suspensão de visita com pedido de tutela antecipada de urgência.

Fonte: Pleno.News