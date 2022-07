Mulher é presa suspeita de mandar matar a mãe de 80 anos e o irmão para ficar com dinheiro

Redação AM POST

Uma mulher de 56 anos foi presa suspeita de mandar matar a mãe, de 80, e o irmão, de 58, para ficar com patrimônio da família. As vítimas eram moradoras do distrito de Lajinha, no interior de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, e foram consideradas desaparecidas desde o dia 31 de março.

Continua depois da Publicidade

Nesta quinta-feira (21), a Polícia Civil confirmou que Maria José de Paula e Euzenir Ramos de Paula estão mortos. Os corpos deles não foram encontrados.

Mas, os suspeitos de envolvimento no crime foram presos na quarta (20). Além da filha de Maria José, apontada como a mandante do crime, foram detidos também o homem apontado pela polícia como executor, de 42 anos, e o suposto intermediário, de 55. Duas prisões ocorreram em Jerônimo Monteiro e uma em Divino de São Lourenço.

Os nomes dos suspeitos não foram informados. Outros dois apontados como executores já estavam presos desde maio.

Continua depois da Publicidade

As investigações da Polícia Civil começaram após a informação do desaparecimento de Maria José de Paula e Euzenir Ramos de Paula. De acordo com o delegado Fábio Teixeira Machado, a filha, suspeita de ser mandante do crime, chegou a comunicar o desaparecimento à polícia.