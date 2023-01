Mulher é presa suspeita de matar filha de 1 ano após não aceitar dividir guarda com o pai

“Foi uma monstruosidade que ela fez. Ela dizia que se a Justiça tirasse a guarda da criança, ela se mataria e mataria a filha”. A fala é de Débora Castellar da Silva, vizinha da dona de casa Mila Cristina de Oliveira Bolquett, presa suspeita de matar a filha, de 1 e 11 meses, nesse domingo (15), em Coelho Neto, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo parentes e amigos, Mila não aceitava que a pequena Anna Lya Vieira dos Santos tivesse contato com o pai. Nesse domingo, durante uma visita, teria acontecido uma briga entre os pais após a criança voltar para casa. Em seguida, a mulher teria matado a menina e tentado se matar.

Continua depois da Publicidade

Segundo o laudo do Instituto-Médico Legal (IML) do Centro do Rio, a criança sofreu traumatismo craniano e asfixia.

A mulher foi presa em flagrante, na manhã desta segunda-feira (16), e está internada sob custódia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou o estado de saúde da mulher é grave.

Ao g1, Débora Castellar da Silva contou que, antes da criança ser encontrada morta, a mãe teria brigado com o pai da criança.

Continua depois da Publicidade

“Durante a tarde, houve uma confusão porque ela não queria que a criança passasse a tarde com o pai. Uma pessoa interveio e falou que era pra ela deixar ir e tal. À noite, a criança voltou dormindo e ela, quando foi pegar a Anna, puxou com tanta força que a menina chegou bateu a cabeça na parede”, lembra a vizinha, que mora perto da casa da suspeita e diz ter presenciado a situação.

“Em seguida ela entrou com a criança para casa. Horas depois, ele mandou uma mensagem para um vizinho e ele foi na casa. Chegando lá, a menina estava enrolada em uma coberta e toda roxa, já morta. A Mila escreveu uma carta, que estava ao lado do corpo da bebê”, relatou Débora.

Continua depois da Publicidade

“O que ela fez foi coisa de monstro. Ela sempre dizia que, se o pai conseguisse a guarda da bebê ela se mataria e mataria a criança. Nesta semana, a Justiça do Rio havia marcado uma audiência para tratar da guarda da menina. Além disso, no próximo mês a bebê completaria 2 anos de idade. Ela não poderia ter feito isso”, destacou a vizinha da dona de casa.

Ainda de acordo com os vizinhos, após matar a criança, a dona de casa tomou veneno e precisou ser encaminhada para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Continua depois da Publicidade

Segundo a Polícia Civil, no bilhete encontrado ao lado do corpo da criança, a suspeita confessava o crime.

Em nota, a Polícia Militar disse que “na manhã desta segunda, policiais militares do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados para uma ocorrência de homicídio, em Coelho Neto, Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com o comando da unidade, os policiais receberam a informação de que uma mulher havia matado sua filha, no interior de uma casa. No local, o fato foi constatado pelos policiais. A acusada foi encontrada internada na UPA de Irajá, onde permanece presa sob custódia. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital”.

Fonte: G1