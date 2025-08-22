Mulher é procurada por participação em crime que deixou vítima carbonizada em Manaus

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), divulgou nesta quinta-feira a imagem de Valdirene da Silva Evangelista, de 33 anos, suspeita de participação no homicídio qualificado de um homem de 55 anos. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado dentro de seu veículo na rodovia AM-010, na terça-feira (19).

Segundo o delegado Antônio Rondon, titular da unidade, Valdirene é apontada como cúmplice do companheiro, identificado como Dominique Douglas Albuquerque de Oliveira, de 27 anos, que foi preso em flagrante na quarta-feira (20) em Manaus.

De acordo com as investigações, a motivação do crime estaria relacionada a uma dívida de aproximadamente R$ 10 mil que o casal possuía com a vítima. A Polícia Civil segue com diligências para localizar e prender Valdirene, que continua foragida.

O delegado Antônio Rondon reforçou que qualquer informação sobre o paradeiro da suspeita pode ser repassada de forma anônima pelos canais de denúncia: (92) 3667-7636, da 36ª DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A polícia alerta que denúncias, mesmo que anônimas, são fundamentais para o esclarecimento do caso e para garantir a responsabilização dos envolvidos. A prisão de Valdirene é considerada prioridade, diante da gravidade do crime e da circunstância do homicídio, que chocou moradores e autoridades na região.