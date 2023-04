Mulher é suspeita de matar marido garimpeiro com ajuda do amante

Uma jovem, de 29 anos, é investigada pela Polícia Civil por suspeita de matar o esposo garimpeiro e se passar por ele. A Operação Avatar, que busca esclarecer o desaparecimento, morte e ocultação do cadáver de Antonio Raimundo Soares de Oliveira, apelidado de “Antonio Cabeludo”, ocorrido em 2022, foi deflagrada nesta quinta-feira (27)

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em residências que resultaram em duas prisões em flagrante por crime de posse de arma de fogo de uso permitido com a numeração raspada e munições.

A esposa do homem tinha um relacionamento extraconjugal com um jovem, de 26 anos, segundo a Polícia Civil. Após o desaparecimento da vítima, os envolvidos teriam se apropriado dos bens que ele tinha, como um carro, de táxi lotação e seu alvará, um ponto comercial de alto valor na Rua Solon Rodrigues Pessoa, no Bairro Pintolândia e o valor de R$ 52 mil, além de roupas e objetos pessoais.

O homem era analfabeto e se comunicava apenas por mensagens de áudio em aplicativos de mensagens instantâneas. Depois do desaparecimento, começou a se comunicar com amigos e familiares por mensagem de texto, sem erros de ortografia.

“Razão pela qual se deduz que terceiros estariam se passando por ele, com o intuito de facilitar a dilapidação do seu patrimônio”, detalhou o Delegado de Polícia Marcos Lázaro.

Inicialmente, os familiares dele procuraram o Núcleo de Investigação de Pessoas Desaparecidas e registraram o boletim de ocorrência do desaparecimento. Depois, as investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) chegaram até a esposa da vítima, o amante dela e um “procurador”, de 52 anos, que teria auxiliado os dois a se apropriar dos bens da vítima.

O delegado disse ainda que as investigações se aprofundaram e, para esclarecer detalhes que necessitavam serem confrontados, foi realizada representação na Justiça por mandado de busca e apreensão na casa dos suspeitos.

Os mandados expedidos em decorrência de ordens judiciais foram cumpridos na em Boa Vista, nos bairros Jardim Tropical, Senador Hélio Campos e Equatorial.

O diretor do DHPP observou ainda que o caso do garimpeiro é muito semelhante ao que envolveu a morte e ocultação do cadáver da jovem Eliza Samúdio, que desapareceu em 2010 em Minas Gerais.

O corpo dela não foi encontrado, circunstância que não livrou da condenação a 22 anos e 3 meses de prisão do principal suspeito do crime e de mais dois envolvidos, dentre eles um policial Civil.

Operação Avatar – O nome da operação Avatar vem do sânscrito Avatāra, que significa “Descida de Deus”, ou simplesmente “Encarnação”. Qualquer espírito que ocupe um corpo de carne, representando assim uma manifestação divina na Terra.

Nos dias atuais o termo significa a representação de uma pessoa na internet ou mesmo em aplicativos de mensagens instantâneas. Assim, o Avatar faz parte da identidade e presença de alguém no universo digital e que justamente por ser digital pode ser utilizado por qualquer um, como no caso sob investigação.

Fonte: G1