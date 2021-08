Mulher encomendou morte de marido por R$ 60 mil por videochamada

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Ana Cláudia Flor, esposa do empresário Toni da Silva Flor, 38, foi presa por suspeita de ser a mandante do assassinato do marido. A mulher ofereceu R$ 60 mil para três suspeitos matarem o empresário. As reuniões aconteciam por vídeo chamada por meio de um aplicativo de mensagens. O crime ocorreu no dia 11 de agosto, em Cuiabá, Mato Grosso.

Ela foi presa na última quinta-feira (19) e, segundo a Polícia Civil de MT, o empresário foi morto após ter descoberto que Ana Cláudia queria ficar com os bens dele, além de descobrir que a mulher estava tendo um caso com outro homem.

O homem foi abordado por um homem no estacionamento de uma academia, que o chamou pelo nome, e foi atingido por cinco tiros, segundo a polícia. Mesmo ferido, ele correu para dentro da academia, e ainda chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde, foi submetido a uma cirurgia, porém morreu dois dias depois.

Na semana passada, a polícia prendeu Igor Espinosa, de 26 anos. Ele confessou ter matado o empresário a mando de Ana Cláudia Flor, e que após o crime foi organizado em uma vídeo chamada. O delegado responsável pela investigação relatou que desde o início dos trabalhos suspeitaram que a mulher do empresário seria a mandante do crime. Ela fazia visitas regularmente à delegacia para saber sobre o andamento das investigações e perguntava se os agentes já tinham descoberto quem mandou matar Toni.

A mulher negou o envolvimento no crime. Na internet, Ana Cláudia Flor fazia declarações e homenagens ao marido. “Estaremos sempre juntos, de uma maneira ou de outra, nada irá nos separar. Seja nas orações, nos pensamentos, recordações, irei guardá-lo sempre em mim, meu eterno amor!”, escreveu a mulher.

Fonte: UOL