Mulher envolvida em comércio ilegal de drogas é presa no Novo Aleixo

Policiais militares da Força Tática, por volta das 23h10, de sábado (27/02), detiveram uma mulher de 26 anos, suspeita de comercializar entorpecentes, juntamente com um comparsa que fugiu do local da ocorrência, em uma residência na rua Campo do Roma, bairro Novo Aleixo, zona norte da capital.

Segundo os policiais da Força Tática 8941, em patrulhamento na zona norte, mais precisamente na rua Campo do Roma, Bairro Novo Aleixo, foi feita denúncia anônima sobre o comércio de entorpecentes praticado por um casal, que ocorria de forma corriqueira em frente à residência onde moravam.

Os policiais foram ao local e encontraram os suspeitos, que ao perceberem a aproximação da equipe fugiram para dentro da residência, livrando-se a mulher de uma sacola.

A suspeita foi interceptada, mas seu comparsa conseguiu escapar. A mesma ainda resistiu à prisão e teve de ser contida com uso moderado da força. Em seguida a mulher, que ainda não tinha passagem pela polícia, foi detida e conduzida, juntamente com um quilo de substância com aspecto de oxi e um aparelho celular, ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis, depois de ser indiciada pelo crime de tráfico de entorpecentes.

