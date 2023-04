Mulher espanca vendedora de empadas que bebia latinha de cerveja em ônibus

Redação AM POST

Uma vendedora de empada de 51 anos foi brutalmente espancada por uma passageira dentro de um ônibus em Guarujá, litoral de São Paulo. O filho de Rosilene da Silva Lino, disse que a agressora se incomodou que a mãe tivesse consumindo cerveja dentro do transporte público.

De acordo com o jovem de 26 anos, Rosilene havia saído de casa para pegar dinheiro com o ex-patrão e voltava para casa de ônibus. Ela bebia cerveja de pé, e a agressora teria a chamado de “cachaceira” e iniciado um bate-boca. Ele contou ainda que o motorista dirigia devagar porque não queria que o líquido caísse no veículo.

A Polícia Civil está investigando o caso. No Boletim de Ocorrência, a mulher relatou que foi empurrada de dentro do dentro do ônibus e caiu no chão, em seguida ela foi agredida com chutes e socos, e acabou desmaiando.

Rosilene ficou muito machucada e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levada para o Pronto de Socorro de Vicente de Carvalho.

A vendedora ficou com o braço, o nariz e o dedo esquerdo quebrado, além de escoriações e hematomas por várias partes do corpo. Ela passará por exame de corpo de delito e retornará ao hospital onde está internada.

O motorista e a agressora ainda não foram identificados.