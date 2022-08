Mulher estuprada por médico durante parto fala pela 1ª vez sobre o caso: “tinha um líquido meio gosmento na minha boca”

Redação AM POST

Um mês após ser estuprada na sala de parto do Hospital da Mulher Heloneida Studart, na Baixada Fluminense, a vítima do médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra falou pela primeira vez sobre o caso neste domingo (14) em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo.

Continua depois da Publicidade

O anestesista foi flagrado colocando o pênis na boca da mulher durante cirurgia cesariana. A cena foi filmada por meio de um celular escondido pelas enfermeiras dentro de um armário, após elas desconfiarem de atitudes suspeitas do médico com outras pacientes.

A mulher conta na entrevista que não se lembra de nada após fazer uma foto com seu filho depois do parto. “Eu lembro só do bebê no colo dele e não me lembro de mais nada. Me sentia fraca, minha mão estava sem força, nos partos anteriores eu não passei por isso. Fiquei preocupada, mas não achei que seria nada demais. Percebi quando acordei que tinha algo na minha boca, alguma coisa, um líquido meio gosmento. Pensei ‘isso aí não é vômito’ porque não tem gosto de vômito. Eu tentava cuspir, mas eu não conseguia. Quando eu disse que estava enjoada, antes do parto, o anestesista colocou gaze do lado esquerdo, para se eu quisesse vomitar”, relatou.

A vítima também afirmou que é grata às mulheres que filmaram o abuso sexual. “Se elas não tivessem tomado essa decisão, eu seria só mais uma e isso poderia estar ocorrendo agora com outra”, disse.

Continua depois da Publicidade

A polícia desconfia que o médico seja um criminoso em série.

Médico sem defesa

Giovanni Quintella Bezerra está impedido de exercer a medicina enquanto corre, em sigilo, a sindicância aberta pelo Conselho Regional de Medicina. Ele está preso preventivamente no Complexo de Bangu, em uma cela individual, por ter curso superior, e isolado dos outros detentos, por questão de segurança.

Continua depois da Publicidade

Pelo menos dois advogados desistiram do caso. A pedido de Giovanni, a defesa dele vai ser feita pela Defensoria Pública, que não quis se pronunciar.