Mulher filmada em cena de sexo durante show de Henrique e Juliano diz que foi estuprada

Após ter um vídeo íntimo divulgado nas redes sociais, a cabeleireira Ana Gessica dos Santos, de 31 anos, procurou a Polícia Civil para denunciar ter sido vítima de estupro no show da dupla Henrique e Juliano, realizado em Goiânia, no último dia 05 de junho.

A mulher alegou não se lembrar do fato e que só soube o que aconteceu no dia seguinte, ao ver o registro do momento. Nas imagens, ela aparece tendo relações sexuais com um desconhecido enquanto o companheiro assistia.

A denúncia foi realizada Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Aparecida de Goiânia, no dia 13. Os detalhes da denúncia, porém, se tornaram públicos nesta terça-feira (21).

A cabeleireira também relatou na denúncia que consumiu grande quantidade de bebidas com o companheiro no local, mas que nenhum dos dois usou drogas ilícitas. Porém, depois da ingestão do álcool, ela “não se lembra do que aconteceu”.

Ana Gessica não soube explicar se o companheiro se lembra ou não da prática, mas garantiu estar bastante abalada com o ocorrido e até sendo perseguida nas redes sociais.

A vítima afirma ainda que procurou o 1º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia uma semana depois do fato, mas teria sido desestimulada a seguir com a denúncia. O agente que fez o atendimento, segundo a mulher, disse que não valia a pena e que logo a situação seria esquecida.

Ela relata, ainda, se lembrar dos flashs sobre seu rosto e dizia “apaga a luz”, acreditando que estaria em outro ambiente. Não soube dizer também quem gravou e divulgou as filmagens.

Ana, após o registro do caso, precisou ser encaminhada ao Hospital Materno Infantil, para atendimento e prevenção de possíveis doenças sexualmente transmissíveis.