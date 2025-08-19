Mulher grávida é esfaqueada pelo companheiro e luta pela vida em Manaus

Notícias Policiais – Um caso de violência extrema abalou moradores da zona leste de Manaus na noite de segunda-feira (18/08). Uma jovem identificada como Camila Margor, grávida de três meses, foi esfaqueada diversas vezes pelo próprio companheiro, Douglas Reis Marques, dentro da casa onde vivia com ele, localizada na rua Felicidade, bairro Colônia Antônio Aleixo.

De acordo com informações iniciais repassadas por testemunhas, Camila foi atingida por pelo menos oito golpes de faca durante o ataque. Mesmo ferida e em estado de choque, ela conseguiu correr até a rua em busca de socorro. Moradores da região se mobilizaram rapidamente para ajudá-la e acionaram os serviços de emergência.

A vítima foi levada às pressas para o Hospital Dona Lindu, no bairro Adrianópolis, onde permanece internada em estado grave. Ainda não há informações atualizadas sobre a evolução do quadro clínico, mas a equipe médica luta para preservar a vida dela e do bebê.

Logo após a agressão, Douglas Reis Marques fugiu do local e até o momento não foi encontrado. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso e realiza buscas para capturar o suspeito. A motivação do crime ainda não foi esclarecida, mas não está descartada a hipótese de violência doméstica.

O episódio reacendeu a indignação de moradores e internautas diante da crescente onda de violência contra mulheres, especialmente em situações de vulnerabilidade, como a gravidez. As autoridades reforçam a importância das denúncias em casos de ameaças ou agressões, que podem ser feitas de forma anônima por meio do 190 ou do 180, canal especializado em casos de violência contra a mulher.