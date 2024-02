Mulher grávida é espancada pelo companheiro em Manaus e teme pela vida

Uma mulher grávida, que preferiu não ser identificada, diz ter apanhando do companheiro dela identificado como Edson da Silva Santos, 21 anos, em Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ex-mulher dele também denunciou o homem que está com a pensão atrasada, há 7 meses. Além disso, ela conta que já encontrou o filho em uma casa sozinho.

Foram registrados boletins de ocorrências sobre os fatos, onde foram solicitadas medidas de proteção e até o momento nada foi resolvido.

As mulheres temem pela vida e estão com medo do suspeito retornar e repetir as agressões. Caso você tenha informações sobre o Edson, basta ligar para o 181 da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Sua identidade será mantida em sigilo.