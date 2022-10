Mulher grávida é presa suspeita de matar pai e irmão de amante do marido

Redação AM POST

Grávida de 8 meses, Bruna Felsk foi presa, no último sábado (22), na delegacia de Colíder, no Mato Grosso (MT), depois de ter confessado autoria na morte do pai e do irmão de uma mulher, apontada como suposta amante do marido dela.

Continua depois da Publicidade

No dia do crime, Bruna contou que foi à casa das vítimas para conversar sobre o suposto caso que a mulher e o marido dela estariam tendo.

Uma discussão iniciou, chamando atenção de vizinhos e fazendo com que várias pessoas fossem até a casa das vítimas, incluindo o marido de Bruna. Já o pai da suposta amante seguiu até a casa para convencê-la a ir embora.

Nesse intervalo, Bruna teria aproveitado para ir até o carro e pegar uma pistola no veículo, disparando contra o irmão e o pai da mulher.

Continua depois da Publicidade

Marcelo de Barros, de 37 anos, foi atingido por três disparos: no peito e no abdômen. O pai dele, Genuir de Barros, de 67 anos, tentou defendê-lo, mas foi ferido com dois disparos no peito. Bruna foi desarmada pelo próprio marido.

Para os policiais, Bruna alegou legítima defesa e foi liberada para acompanhar as investigações em liberdade.

Continua depois da Publicidade

Com informações do Dol*