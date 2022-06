Mulher grávida é vítima de sequestro, tentativa de estupro e ameaças

Redação AM POST

Uma mulher de 31 anos, grávida de dois meses, foi sequestrada, ameaçada e vítima de tentativa de estupro em São Paulo, nesta segunda-feira (30), o suspeito foi preso e responderá por extorsão mediante ameaça e estupro.

A vítima contou à polícia que trafegava pela rua, quando parou em um semáforo. Neste momento, o homem entrou no veículo, pela janela do passageiro, e exigiu que a mulher continuasse a dirigir e não parar em nenhum sinal no vermelho. Eles seguiram com o veículo e entraram em uma rodovia.

O homem, então, obrigou a mulher a parar o carro para que ele assumisse a direção, e começou com os abusos. Ele teria obrigado a vítima a beijá-lo e também passado a mão pelo corpo da mulher. A todo momento, segundo ela, o suspeito a ameaçava e começava a ficar mais agressivo. Ele também exigiu que a vítima mandasse uma mensagem de resgate para que a chefe da mulher depositasse uma quantia em dinheiro. A empregadora afirmou que enviaria o dinheiro.

Após trafegarem por mais um período, o homem novamente entrou com o carro no canavial e reiniciou com os abusos. A vítima contou que ele pegou seu celular e mandou um áudio para a a empregadora dela, exigindo o resgate. Nesse momento, eles saíram do canavial, entraram na rodovia, quando a vítima, mesmo com o carro em movimento, conseguiu abrir a porta e saltou.

Ela pediu ajuda para umas pessoas que trafegavam pela pista e foi socorrida. No momento em que o boletim de ocorrência estava sendo registrado na Polícia Civil de Catanduva, o veículo da vítima foi encontrado. Segundo a polícia, o suspeito estava com o carro, capotou e foi capturado. A mulher fez o reconhecimento dele.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.