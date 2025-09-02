Mulher grávida perde o bebê durante tiroteio no interior do Amazonas

Notícias policiais – Na noite de domingo (31), a Festa do Sol, realizada na orla do município de Lábrea, no Amazonas, foi marcada por um tiroteio que deixou várias pessoas feridas.

PUBLICIDADE

O autor dos disparos, Jailson Oliveira da Silva, foi preso em flagrante após atirar em meio ao público, atingindo uma mulher grávida, identificada como Ellen Cristina Alves da Silva, de 20 anos, que infelizmente perdeu seu bebê devido ao tiro no abdômen.

Testemunhas relataram que os disparos ocorreram durante um momento de grande aglomeração, próximo à tenda da Polícia Militar, que estava presente na festa. Além de Ellen, outras duas pessoas, com 24 anos, também foram feridas e encaminhadas a unidades hospitalares locais.

PUBLICIDADE

A polícia conseguiu deter Jailson momentos depois do ataque, nas proximidades do local onde ele efetuou os disparos. Com ele, foi encontrada uma pistola modelo .40, municiada com 11 balas.

Jailson é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

LEIA MAIS: Mãe desmaia ao reconhecer corpo do filho motociclista morto em acidente em Manaus; Veja

A situação gerou um clima de tensão e medo entre os participantes da festa, que expressaram alívio por não haver um número maior de feridos, dado o grande fluxo de pessoas presentes. A ocorrência está sendo investigada pelas autoridades locais.