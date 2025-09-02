A notícia que atravessa o Brasil!

Mulher grávida perde o bebê durante tiroteio no interior do Amazonas

Jailson Oliveira da Silva é preso após disparos em meio à multidão.

Por Marcia Jornalist

02/09/2025 às 08:07

Notícias policiais – Na noite de domingo (31), a Festa do Sol, realizada na orla do município de Lábrea, no Amazonas, foi marcada por um tiroteio que deixou várias pessoas feridas.

O autor dos disparos, Jailson Oliveira da Silva, foi preso em flagrante após atirar em meio ao público, atingindo uma mulher grávida, identificada como Ellen Cristina Alves da Silva, de 20 anos, que infelizmente perdeu seu bebê devido ao tiro no abdômen.

Testemunhas relataram que os disparos ocorreram durante um momento de grande aglomeração, próximo à tenda da Polícia Militar, que estava presente na festa. Além de Ellen, outras duas pessoas, com 24 anos, também foram feridas e encaminhadas a unidades hospitalares locais.

A polícia conseguiu deter Jailson momentos depois do ataque, nas proximidades do local onde ele efetuou os disparos. Com ele, foi encontrada uma pistola modelo .40, municiada com 11 balas.

Jailson é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

A situação gerou um clima de tensão e medo entre os participantes da festa, que expressaram alívio por não haver um número maior de feridos, dado o grande fluxo de pessoas presentes. A ocorrência está sendo investigada pelas autoridades locais.

