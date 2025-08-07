Mulher impede roubo em loja e viraliza após enfrentar ladrão com taco de baseball

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.

Polícia – Na manhã tranquila do dia 23 de julho, no Guarujá, litoral de São Paulo, o que parecia ser apenas mais um dia comum no pequeno mercado de Carolina Santos, de 30 anos, rapidamente se transformou em um episódio de coragem, reação instintiva e viralização. A comerciante, que estava sozinha atendendo uma cliente habitual, percebeu pelas câmeras de segurança que um homem havia colocado um pacote de café na sacola discretamente, sem pagar.

O que aconteceu em seguida não apenas impediu o furto, como também ganhou as redes sociais e provocou um debate sobre segurança, enfrentamento e o papel das mulheres em situações de risco.

PUBLICIDADE

A reação imediata de Carolina

“Na hora que ele pegou o café, ainda derrubou um filtro. Tentou disfarçar trazendo o filtro na mão. Mas eu vi tudo pela câmera e fui direto nele”, contou Carolina.

Ao abordá-lo, pediu que devolvesse o produto. Ele negou. Sem hesitar, ela enfiou a mão na sacola, recuperou o café e, diante da recusa do homem em sair do local, pegou um taco de beisebol que já ficava guardado sob o balcão desde a inauguração do comércio.

Do story à viralização nas redes sociais

A cena, registrada pelas câmeras de segurança e divulgada inicialmente por ela nos stories, se espalhou com rapidez. “Postei primeiro no story do Instagram, depois as pessoas pediram para colocar no feed e em seguida coloquei no TikTok. Quando percebi, já tinha mais de 800 mil visualizações no TikTok, em menos de 24h. Foi assustador”, lembra.

PUBLICIDADE

Medo, firmeza e rotina de pequenos furtos

Apesar do susto, Carolina afirma que não se arrepende de nada. “Se fosse pra voltar atrás, faria tudo igual. Se eu deixo passar, ele volta, conta por aí que aqui é fácil. Eu precisava impor respeito.” Segundo ela, casos de tentativa de furto e golpes são comuns, especialmente em comércios pequenos e geridos por mulheres. “Já tentaram se passar por oficial de justiça, entregador com nota falsa, é o tempo todo. A gente precisa se impor.”

Sozinha e sem opção: o dilema da comerciante

A comerciante reconhece que reagir pode ser perigoso, mas questiona a falta de opções quando se está sozinha: “Chamar a polícia? Até chegar, já foi. E ainda vão rir, dizendo que era só um café. Só que não é só um café. É o meu negócio, o meu esforço.”

Repercussão e impacto no comércio local

O vídeo gerou enorme repercussão. Além do reconhecimento nas ruas — “Você é a mulher do TikTok!” — o movimento na loja aumentou. “Muita gente passou a frequentar aqui depois disso. Até quem não comentou nada diretamente veio comprar. Uma prima minha viu uma moça dizer na porta: ‘Ah, foi aqui do vídeo do TikTok, né?’”

PUBLICIDADE

Resistência feminina no cotidiano

Sobre ser chamada de corajosa, Carolina é enfática: “Não me acho uma mulher corajosa, só fiz o que qualquer pessoa cansada faria. Eu não vou deixar me roubarem assim. Eu abri essa loja com meu dinheiro. Ninguém vai desrespeitar isso.”

Ainda assim, ela reconhece que o gênero influencia: “Se fosse um homem aqui, ele nem teria entrado. Ele só tenta em comércios que sabe que têm mulher no caixa. Ele já é conhecido na região. E quando tentou roubar uma padaria com um homem trabalhando, saiu correndo.”

O recado para outras mulheres

Quando perguntada sobre o que diria a outras mulheres em situação parecida, Carolina pondera: “Não recomendo reagir, não. Cada uma sabe onde o calo aperta. Mas também entendo quem não aguenta mais. Eu reagi por instinto, não foi nada planejado. E se acontecer de novo, vou reagir de novo. E que Deus me proteja.”

PUBLICIDADE

O episódio, embora polêmico para alguns, escancarou uma realidade vivida por muitas mulheres empreendedoras no Brasil: trabalhar sozinha, lidar com ameaças, golpes, desconfiança e ainda precisar manter a postura firme para não perder o respeito, nem a mercadoria.

Veja também: Vídeo: Suspeito de furto é espancado por populares no Terminal 2 em Manaus