Mulher invade bar e atropela namorado durante briga

Lais Alves de Almeida, de 33 anos, foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e por dirigir embriagada, após invadir um bar e atropelar o namorado de 32 anos, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (3).

Segundo a polícia, a mulher e o companheiro beberam quatro garrafas de cerveja e seis dose de whisky, e ela se recusou a ir embora do local. Houve discussão e, segundo a vítima, a mulher quebrou uma garrafa e cortou o braço dele.

Durante a confusão, outros clientes do bar tentaram segurar Lais. De acordo com testemunhas, ela teria agredindo uma outra mulher.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher entrou no carro e acelerou em direção ao namorado que estava no bar com outras pessoas. Ele foi atingido na perna direita. A suspeita ainda mordeu o braço do companheiro e o ameaçou com uma arma falsa.