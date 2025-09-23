A notícia que atravessa o Brasil!

Mulher invade Secretaria de Educação e faz arrastão em Rondônia

Suspeita entrou pelos fundos, ficou cerca de 1h30 no prédio e saiu com ao menos duas bolsas.

Por Beatriz Silveira

23/09/2025 às 20:40

Notícias de Rondônia – Um arrastão dentro da sede da Secretaria Municipal de Educação de Cacoal (RO) foi registrado no último fim de semana e mobiliza as forças de segurança do município. Uma mulher, ainda não identificada, invadiu o prédio localizado na região central da cidade, revirou salas, provocou danos materiais e fugiu levando ao menos duas bolsas cheias de objetos pertencentes à pasta.

As imagens do sistema de monitoramento mostram que a suspeita entrou pelos fundos do imóvel e permaneceu no interior por cerca de uma hora e meia. Nesse intervalo, circulou pelos setores administrativos, causando desordem antes de deixar o local com os volumes que carregava.

Assim que o crime foi constatado, a Polícia Militar foi acionada e iniciou diligências para localizar a autora. As gravações de segurança já estão em análise e devem auxiliar na identificação da suspeita. Paralelamente, a Polícia Civil acompanha o caso e adotará as medidas necessárias para responsabilizar a envolvida.

As autoridades pedem o apoio da população. Informações que contribuam com a investigação podem ser repassadas pelo telefone 190; o anonimato do denunciante é garantido. Enquanto isso, a equipe administrativa faz o levantamento para definir o conteúdo exato do material furtado.

O episódio expôs prejuízos ainda não dimensionados e reforçou a importância de denúncias rápidas para aumentar as chances de recuperar os bens e concluir a apuração.

