Mulher leva facada no pescoço e morre após tentar apartar briga dentro de ônibus

Samantha Mantovani Muniz, 35 anos, morreu após levar uma facada no pescoço enquanto tentava separar uma briga dentro de um ônibus em Curitiba nessa quinta-feira (24). A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) identificou o vendedor ambulante, Wesllen Vitorino de Araújo Silva, de 23 anos, como suspeito do crime.

De acordo informações da Polícia Militar (PM-PR), o crime aconteceu quando a vítima tentou intervir em uma discussão entre Wesllen e um outro passageiro.

Segundo a PM, testemunhas disseram que a mulher tentou acalmar uma briga entre o vendedor ambulante e um passageiro, após o vendedor questionar se o homem teria pagado por uma cocada.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ouvir a mulher dizendo para o vendedor descer do ônibus e o homem afirmando que vai “matar alguém”. Logo em seguida, ele desferiu uma facada na vítima. O golpe atingiu o pescoço de Samantha.

Na sequência, o homem desceu do ônibus e fugiu. Segundo a PM, ele está foragido. Ainda de acordo com as autoridades, Wesllen está em liberdade provisória por ter matado outra pessoa, também em Curitiba, em setembro de 2021. Por esse crime, ele ficou apenas 20 dias preso.