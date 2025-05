Mulher leva vários tiros ao tentar apartar briga da filha com o genro na AM-010

Notícias policiais – Francinete Freitas Pontes, de 49 anos, foi atingida por cerca de 12 disparos de arma de fogo, sendo dez deles no rosto, nessa sexta-feira (2) após tentar apaziguar um desentendimento entre a filha e o genro, identificado até o momento como Idenilson. O caso ocorreu no quilômetro 25 da rodovia AM-010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara, no Amazonas.

De acordo com as informações iniciais repassadas por testemunhas e confirmadas pela polícia, Idenilson teria se exaltado durante uma briga conjugal. Em meio à discussão acalorada com a esposa, Francinete tentou intervir na tentativa de evitar uma agressão mais grave. No entanto, o homem reagiu com extrema violência e atirou diversas vezes contra a sogra com uma espingarda calibre 18.

Francinete foi atingida principalmente no rosto, além de ter sido baleada no abdômen. Mesmo em estado grave, ela ainda apresentava sinais vitais quando foi socorrida. Equipes de resgate foram acionadas e a vítima foi levada às pressas ao Hospital José Mendes, em Itacoatiara, onde permanece internada sob observação médica intensiva. Seu estado de saúde, até o momento, não foi detalhado oficialmente.

A cena do crime gerou comoção entre moradores da região, que relataram o momento de pânico e desespero vivido durante o ataque. Segundo relatos, o suspeito fugiu imediatamente após efetuar os disparos e desde então não foi mais visto. Policiais civis e militares realizam buscas nas imediações da rodovia e em comunidades próximas na tentativa de localizar e prender o autor do crime.