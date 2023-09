Mulher manda matar o marido mas esquece câmeras ligadas; veja os vídeos

Uma mulher foi presa, acusada de mandar matar o marido após câmeras de vigilância flagrarem ação do matador, na última quarta-feira (6), dentro da casa do casal. O caso foi na rua Graça Aranha, bairro Alto do Belvedere em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.

A vítima identificada como José Vicente, 40, foi assassinada a tiros por um homem que entrou na casa encapuzado. Ele ainda foi socorrida pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu), mas morreu antes de chegar ao hospital.

Veja o momento do crime:

Mulher manda matar o marido, mas esquece câmeras ligadas pic.twitter.com/qeTPrIjzyj — AM POST (@portalampost) September 15, 2023

As imagens mostram a mulher conduzindo o suspeito pela casa. No vídeo, o matador entra na casa com a autorização da mulher, que aponta onde o marido está, no banheiro da casa, e se esconde em outro cômodo da casa. O suspeito então atira contra a vítima, que cai no chão após ser atingido com tiross na cabeça, braço, perna e abdômen.

Após a vítima cair no chão, outro homem sai despido do banheiro e corre para fora da casa. Ele também é perseguido pelo matador, mas conseguir fugir.

O caso foi revelado após a polícia desconfiar do depoimento da mulher, que ofereceu espontaneamente as imagens das câmeras de vigilância. Os investigadores notaram que os fios do equipamento haviam sido cortados. Após checar as imagens, a polícia confirmou que a mulher participou do crime.

*Redação AM POST