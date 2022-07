Mulher mata marido com facada no pescoço na frente do filho de 3 anos

Redação AM POST

Uma mulher é suspeita de matar o marido de 37 anos com uma facada no pescoço na comunidade Tabaiares no bairro da Ilha do Retiro, Zona Norte do Recife, na última quarta-feira (28).

Testemunhas contam que o homem foi morto na frente do filho do casal, de apenas 3 anos.

Márcio de Souza Barbosa, que trabalhava como autônomo, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Segundo pessoas próximas ao casal, as brigas entre eles eram frequentes.

Na noite do crime, os dois teriam discutido por causa de uma quantia em dinheiro. O homem teria decidido deixar a residência, mas ainda assim, a mulher teria ido atrás dele com uma faca.