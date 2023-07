Mulher mata outra a facadas em bar após discussão por pão nas redes sociais

Uma mulher de 34 anos, foi assassinada a facadas no sábado (22), após uma discussão banal por conta da qualidade do pão francês, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A autora, uma outra mulher, de 42 anos, se entregou à polícia logo após cometer o crime, ainda com roupas e mãos sujas de sangue. Ela confessou que matou a vítima por conta de uma discussão iniciada após a publicação de um vídeo no Facebook.

O atrito entre as duas, segundo a Polícia Militar, começou quando a vítima postou um vídeo na rede social falando da má qualidade do pãozinho francês, o classificando como “porcariada”, que ele teria “pontinhos pretos” no miolo, que ela chamou de “filhotes de carrapato”. Ela ainda fez um vídeo mostrando o momento em que devolve o pão na padaria.

A suspeita do crime, presa em flagrante, seria atendente do estabelecimento, e teria discutido pelas redes sociais e pessoalmente com a vítima.

O crime

Após diversas discussões, tanto nas redes sociais, quanto pessoalmente, a atendente da padaria passou a andar pelas ruas do bairro com uma faca na cintura. Na tarde deste sábado encontrou vítima em um bar na rua Argélia.

As duas discutiram e, após um rápida discussão, a mulher mais velha desferiu facadas contra a outra, que chegou a ser socorrida para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Guanabara, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela foi atingida por pelo menos seis facadas, atingindo os braços, tórax e ombro.

A suspeita, após o crime, saiu do local e procurou uma base da PM para se entregar. Ela até então não sabia que a vítima havia falecido. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi conduzida e ouvida por meio da Central Estadual de Plantão Digital, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de homicídio qualificado, sendo encaminhada ao sistema prisional à disposição da Justiça.

Redação AM POST