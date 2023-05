Mulher morre após comer bombons que ganhou de aniversário

Uma cuidadora de idosos, identificada como Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos, morreu após comer bombons que ganhou no dia do aniversário, no último sábado (20). A Polícia Civil investiga se a mulher foi vítima de envenenamento.

De acordo com a polícia, ela ganhou os bombons acompanhados de flores, com um remetente anônim após receber a ligação de um entretador informando sobre a entrega do presente.

Desconfiada, ela pegou o presente e seguiu para um salão de beleza. Na ocasião, ela ainda ligou para alguns parentes e amigos a fim de descobrir a identidade do presenteador. Testemunhas no salão relataram que ela chegou a comentar que estava com medo de comer os chocolates “porque poderiam estar envenenados”.

Por fim, Lindaci telefonou para o ex-marido, que teria afirmado ser o remetente do presente, o que a tranquilizou e motivou a comer os bombons.

Ao sair do salão, Lindaci começou a passar mal na rua. De acordo com Lenice Batista, irmã de Lindaci, a cuidadora entortava os braços e revirava os olhos. Socorrida por policiais militares que passavam na rua, ela foi levada para o Hospital do Andaraí, onde já chegou morta.

Ainda de acordo com a irmã, um perito do Instituto Médico-Legal teria apontado, informalmente, a presença de chumbinho – veneno para matar ratos – no corpo da vítima. O laudo oficial, no entanto, com a causa da morte, deve ficar pronto em até 30 dias. Os chocolates foram apreendidos para análise.

Após o ocorrido, o ex-marido negou que tenha sido ele o remetente dos bombons. Ele afirma que estava apenas “brincando” ao telefone com a vítima.

Lenice afirmou que não desconfia do ex de sua irmã, pois, segundo ela, a relação dos dois era boa e amigável.

A vítima deixou dois filhos, de 16 e 17 anos.

Redação AM POST