Mulher morre após ser esfaqueada junto com filho de 10 meses

Uma mulher de 24 anos, identificada como Sara Bealvo Ribeiro, foi morta a facadas após ser atacada juntamente com o filho de 10 meses, que também foi ferido na coxa. O caso aconteceu na última quarta-feira (7) em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense.

O principal suspeito apontado como autor do crime é o ex-companheiro de Sara e pai da criança. Ele foi detido em flagrante após ser visto por testemunhas golpeando as vítimas durante uma discussão.

O crime aconteceu próximo a casa onde as vítimas moravam no bairro Nova Brasília, por volta de 11h. Relato do Corpo de Bombeiros Voluntários detalha que os dois discutiam quando o homem puxou a faca e atacou mãe e filho.

A criança estava no colo da mãe no momento do ataque. O suspeito fugiu de bicicleta, sendo alcançado logo depois pelos policiais. Na delegacia, preferiu ficar calado, informou o delegado Leandro Lopes, que fez o flagrante.

A mulher e o bebê foram atendidos e levados para o hospital do município. A mãe foi atingida no tórax e já deu entrada no pronto-socorro em estado grave.

O delegado acrescentou ainda que a vítima tinha uma medida protetiva contra o ex, que estava foragido por um crime de trânsito.

Leandro Lopes disse ainda que vai solicitar a conversão da prisão em flagrante em preventiva. O caso é tratado como feminicídio e tentativa de homicídio.

Com informações do G1*