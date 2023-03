Mulher morre após ser esfaqueada por homem com peixeira no meio da rua

Uma mulher de 49 anos foi assassinada após ser esfaqueada por um homem no meio de uma via pública em Limoeiro, no Agreste do estado.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi praticado no sábado (4) na rua Manoel Sebastião de Moura, no Centro da cidade. A vítima estava na via quando foi abordada por um homem de 47 anos, que utilizou uma faca tipo peixeira para agredi-la.

A Polícia Militar foi acionada e informou que a mulher foi levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Em nota, a Polícia Civil disse que o suspeito fugiu do local, mas acabou sendo encontrado com a faca utilizada no crime. Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada pela Delegacia de Limoeiro para “serem adotadas as medidas cabíveis”.

Violência em Pernambuco

Pernambuco fechou o ano de 2022 com um aumento de 5,7% nos episódios de violência doméstica contra a mulher, segundo o balanço da Secretaria de Defesa Social (SDS). Foram 43.553 denúncias desse tipo; o que equivale a quase 120 agressões por dia.

Ao longo do ano passado, o estado registrou 3.418 crimes violentos letais intencionais (CVLI). Esse número corresponde a mais de nove homicídios por dia. Percentualmente, o ano passado teve 1,42% mais assassinatos do que em 2021.

Fonte: G1