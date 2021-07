Mulher morre esfaqueada após briga com vizinha em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Uma jovem, identificada como Meritza J. Jaramillo Menezes, de 24 anos, foi morta com uma facada no peito na noite deste domingo (25) após briga com vizinha em uma quitinete onde morava, na rua dos Franceses, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme a polícia, ainda há há informações sobre a motivação da briga entre as mulheres.

A autora do crime foi detida em flagrante e levada pra a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.