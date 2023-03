Mulher planejou morte do marido para receber seguro de vida e outro benefícios financeiros da vítima, diz delegada

Redação AM POST*

Dinorah Belém Pinto Alves, de 59 anos, foi presa nesta quinta-feira (30) suspeita de ser a mandante do assassinato do próprio marido, o motorista de ônibus, Luís Pinheiro Alves, de 62 anos, para ficar com o seguro de vida. O crime aconteceu na madrugada do dia 7 de novembro, de 2022, no Conjunto Ouro Verde, no bairro Coroado, na zona Leste de Manaus.

De acordo com a delegada Debora Barreiros, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), ela já tinha um relacionamento extraconjugal e planejou o crime para ficar com benefícios da vítima. Ela teria contratado por R$1500 Lucas Lima da Fonseca, de 25 anos, para realizar a execução do marido. Luís estava a caminho do trabalho, quando foi morto a tiros, não resistiu e morreu no local.

“Descobrimos que a Dinorah tinha um relacionamento extraconjugal há mais ou menos 2 anos, já queria sair desse relacionamento [com Luís Pinheiro] mas não queria siar com as mãos abanando. Ela então, sabe que ele tem um seguro de vida, que estava em vias de se aposentar, tinha uma rescisão para receber, FGTS. Ela hoje é a beneficiária da pensão dele, então ela arquitetou isso tudo com o seu pai de santo que se chama Sidney, uma pessoa que ainda estamos procurando, que fez intermediação com o Lucas, ambos frequentavam o mesmo terreiro”, disse a delegada.