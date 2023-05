Mulher que aparece em vídeo sendo agredida pelo marido é resgatada pela polícia em Manaus

Redação AM POST

Uma mulher de 23 anos, foi resgatada junto com o filho nesta quinta-feira (4°), após se filmar sendo agredida pelo marido de 40 anos, no Conjunto Viver Melhor III, no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Débora Mafra, da Delegacia da Mulher, uma equipe foi até a residência da vítima e lá tentaram conversar com a jovem, no entanto, o suspeito chegou na residência e a vítima se sentiu intimidada e dispensou a polícia contanto que as agressões haviam acontecido há tempos e que já estava em processo de separação.

Tento ciência da situação a polícia foi no dia seguinte na casa e falou com a mulher sozinha, momento em que ela revelou todo o crime que sofria.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado e a vítima recebe apoio psicológico.

O homem vai responder pelo crime e está proibido de se aproximar da mulher.