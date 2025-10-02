Mulher que diz ‘manter’ África, Angola e Paquistão é presa após comer e não pagar em Manaus

Notícias de Manaus – Uma situação inusitada chamou atenção na noite desta quinta-feira (2), quando Roseane da Silva Miranda foi presa após comer em um restaurante e sair sem pagar a conta. O episódio, que por si só já geraria polêmica, ganhou repercussão ainda maior pelas declarações curiosas da mulher.

PUBLICIDADE

Durante uma entrevista, Roseane afirmou que não tinha dinheiro no momento e, ao mesmo tempo, disse ser responsável por “manter” o mundo, incluindo a África, Angola e o Paquistão. Ela inclusive disse que já havia sido presa anteriormente pela mesma situação e repetiu: “O shopping é meu, o mundo é meu”.

Em um discurso confuso, ela disse que já trabalhou em órgãos públicos e instituições privadas, mas acabou acumulando episódios de consumo sem pagamento em diferentes estabelecimentos da capital. Alguns comerciantes relataram prejuízos de mais de R$ 300 em contas deixadas por Roseane.

PUBLICIDADE

A dona de um dos restaurantes contou que a cliente pediu refeições, bebidas e até retornou ao local em outras ocasiões, mas nunca quitou as despesas. Ao ser questionada, Roseane insistia em argumentos místicos, religiosos para justificar as atitudes.