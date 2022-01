Mulher que estava desaparecida é encontrada morta no porta-malas do próprio carro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

A cabeleireira gaúcha Lourdes Clenir Oliveira Melo, de 48 anos, que estava desparecida foi encontrada morta dentro do porta-malas de um carro em Santa Catarina nessa quinta-feira (13). Conforme parentes ela estava com medo das ameaças do ex-companheiro, principal suspeito do crime.

Continua depois da Publicidade

Moradora de Estância Velha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, Lourdes estava desaparecida desde o último domingo (9). O delegado que investiga o caso, Rafael Sauthier, diz que no dia 19 de dezembro, Lourdes teve uma briga com o suspeito e chamou a Brigada Militar. Ele foi preso, mas acabou sendo solto no dia seguinte.

Segundo a polícia, o homem de 54 anos, natural do Paraná, tem antecedentes por roubo de veículo, roubo a pedestre, roubo a estabelecimento comercial, furto, receptação, porte ilegal de arma de fogo, estupro, ameaça, desobediência e desacato.

*Com informações do G1