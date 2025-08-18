Mulher que foi morta a facadas dentro de sua própria casa no Monte da Oliveiras era deficiente

Notícias policiais – Na noite deste domingo (17), Francisca Alves Praia, 48 anos, foi encontrada morta a facadas em sua residência na Rua das Garças, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.
A casa apresentava sinais de arrombamento pelo telhado, que foi parcialmente arrancado.
A vítima, que era Pessoa com Deficiência (PCD) — tendo uma das pernas amputadas — teve seus cômodos revirados e cartões de benefícios roubados.
A vítima, que possuía deficiência física, foi localizada pela própria filha, que acionou a Polícia Militar.
No local, a polícia constatou sinais de arrombamento na porta da casa e uma quantidade significativa de sangue no local, o que sugere que o crime pode estar relacionado a um possível roubo.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil trabalha com a hipótese de latrocínio, que é o roubo com resultado morte.