Polícia

Mulher que foi morta a facadas dentro de sua própria casa no Monte da Oliveiras era deficiente

Criminoso entrou pelo telhado e roubou cartões com benefícios do INSS.

Por Marcia Jornalist

18/08/2025 às 07:25

Notícias policiais – Na noite deste domingo (17), Francisca Alves Praia, 48 anos, foi encontrada morta a facadas em sua residência na Rua das Garças, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

A casa apresentava sinais de arrombamento pelo telhado, que foi parcialmente arrancado.

A vítima, que era Pessoa com Deficiência (PCD) — tendo uma das pernas amputadas — teve seus cômodos revirados e cartões de benefícios roubados.

A vítima, que possuía deficiência física, foi localizada pela própria filha, que acionou a Polícia Militar.

No local, a polícia constatou sinais de arrombamento na porta da casa e uma quantidade significativa de sangue no local, o que sugere que o crime pode estar relacionado a um possível roubo.

LEIA MAIS: Mulher é encontrada morta dentro de sua própria casa no bairro Monte das Oliveiras, Manaus

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil trabalha com a hipótese de latrocínio, que é o roubo com resultado morte.

