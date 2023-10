Mulher que foi presa suspeita de matar e enterrar sobrinha apanha em presídio de Manaus

Na noite desta sexta-feira (13), uma cena de violência chocou o presídio de Manaus. Ana Beatriz Barbosa Guimarães, de 20 anos, presa desde maio deste ano, foi agredida por um grupo de detentas. A jovem está cumprindo pena após confessar à polícia ter agredido até a morte a própria sobrinha, Lorena Ferreira Rodrigues, de apenas 2 anos, em março de 2022. Seu namorado, John Lenon Menezes Maia, também está preso pelo mesmo crime.

O caso do homicídio de Lorena Ferreira Rodrigues, que comoveu a cidade de Manaus no início deste ano, teve um desdobramento preocupante dentro do presídio. Ana Beatriz, suspeita de envolvimento na morte da sobrinha, foi atacada por aproximadamente sete detentas.

De acordo com as informações da polícia, os agentes penitenciários intervieram na agressão assim que chegaram ao local. Ana Beatriz foi socorrida e encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito.

Após realizar o exame no IML, Ana Beatriz retornou ao presídio de Manaus. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde e se serão tomadas medidas para garantir sua segurança dentro da unidade prisional.

A polícia está investigando o caso e busca identificar os motivos que levaram ao ataque contra a detenta. Além disso, estão sendo realizadas diligências para identificar as detentas envolvidas na agressão.

Sobre o crime

Ana Beatriz disse em depoimento a polícia que morava em Manaus, no bairro Compensa, zona oeste, juntamente com seu companheiro, Jhon Lenon Menezes Maia, e que a criança estava aos seus cuidados após a mãe da vítima viajar a trabalho para Fortaleza (CE).

Segundo a mulher, ela e o companheiro “corrigiam” a criança por meio de agressões físicas e que em março de 2022 a criança passou mal e veio a falecer em Manaus. Lorena foi espancada até a morte por Jhon Lenon, e teve as pernas e braços cortados. O corpo da criança foi colocado dentro de uma mala e levado para o município de Autazes (distante 111 quilômetros de Manaus) onde foi enterrado no quintal do avô.

Ao ter conhecimento sobre o caso, o pai de Ana Beatriz acionou a polícia. Conforme laudo do Instituto Médico Legal (IML), a criança teve hemorragia intracraniana, traumatismo cranio encefálico e trauma de ação contundente.

